無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MTF_4 TF XO_M30D1 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 736
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: forex-tsd.com
インディケータ MTF_4 TF XO_M30D1。インディケータXOとともに動作します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8070
MTF_HI_LOW_v1
インディケータ MTF_HI_LOW_v1gpfTCPivotLimit
ピボットに基づいて算出される日中のレベルの折り返しで取引する自動売買システムです。
Damiani_volatmeter
インディケータDamiani_volatmeterang_AZad_Css[cw]
ang_AZad_Css[cw] インジケータ