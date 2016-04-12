無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Damiani_volatmeter - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 2140
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: Luis Guilherme Damiani
インディケータDamiani_volatmeter
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8071
MTF_4 TF XO_M30D1
インディケータ MTF_4 TF XO_M30D1。インディケータXOとともに動作します。MTF_HI_LOW_v1
インディケータ MTF_HI_LOW_v1
ang_AZad_Css[cw]
ang_AZad_Css[cw] インジケータAroon_Horn_Oscillator_v1
インディケータAroon_Horn_Oscillator_v1