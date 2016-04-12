インディケータ MTF_Accumulation/distribution。インディケータAccumulation/distributionの修正版です。

ゼロバーで計算するのが禁止されたАС/АО風に染められたインジケータです。形成中の足を描画せずに、形成中の足のシグナルラインだけ残そうと提案されました。