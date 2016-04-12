コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MTF_Accumulation/distribution - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor
ビュー:
730
評価:
(2)
パブリッシュ済み:
MTF_AD.mq4 (3.71 KB) ビュー
制作者: forex-tsd.com

インディケータ MTF_Accumulation/distribution。インディケータAccumulation/distributionの修正版です。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8065

MTF_MAMy3 MTF_MAMy3

インディケータMTF_MAMy3。インディケータMAMy v.3とともに動作します。

MTF Alligator+T3 MTF Alligator+T3

インディケータMTF Alligator+T3

MACD_color MACD_color

ゼロバーで計算するのが禁止されたАС/АО風に染められたインジケータです。形成中の足を描画せずに、形成中の足のシグナルラインだけ残そうと提案されました。

gpfTCPivotLimit gpfTCPivotLimit

ピボットに基づいて算出される日中のレベルの折り返しで取引する自動売買システムです。