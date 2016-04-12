無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MTF_Accumulation/distribution - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 730
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: forex-tsd.com
インディケータ MTF_Accumulation/distribution。インディケータAccumulation/distributionの修正版です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8065
MTF_MAMy3
インディケータMTF_MAMy3。インディケータMAMy v.3とともに動作します。MTF Alligator+T3
インディケータMTF Alligator+T3
MACD_color
ゼロバーで計算するのが禁止されたАС/АО風に染められたインジケータです。形成中の足を描画せずに、形成中の足のシグナルラインだけ残そうと提案されました。gpfTCPivotLimit
ピボットに基づいて算出される日中のレベルの折り返しで取引する自動売買システムです。