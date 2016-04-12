無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
MTF Macd X - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者: Eli Hayun
インジケータMTF Macd X。詳細はこちらをご覧ください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8037
MTF Support & Resistance (SR)
インディケータ MTF Support & Resistance (SR)Relative Vigor Index, RVI
Relative Vigor Index (RVI) の主なポイントは、ブル相場においては一般的に終値が始値よりも高いということです。ベア相場にも同様のことが当てはまります。
DailyPivotPoints
DailyPivot Pointsは、相場より遅れるインジケータとは対照的に、将来の相場の動きの方向を予想させます。History Data Analysis
バーの不在を検出する履歴データ分析は、足の幅、長さと窓を求めます。どんな通貨ペアでも正確に動作します。