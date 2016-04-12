Relative Vigor Index (RVI) の主なポイントは、ブル相場においては一般的に終値が始値よりも高いということです。ベア相場にも同様のことが当てはまります。

そのため、RSIの背景となる考え方は、変化の力・エネルギーは価格が終値に近づく場所によって確立されていることです。日々のトレードにおいては、日中の価格の上下幅で価格変化を割ります。より計算をしやすくするためには、 単純移動平均線を使います。

Relative Vigor Index, RVI

10が最適な期間とされています。曖昧さを避けるために、RVIの左右対称に4加重移動平均線のシグナル線を引く必要があります。

ラインが同時に発生したら、買いか売りのシグナルです。



計算:

VALUE1 = ((CLOSE - OPEN) + 2 * (CLOSE (1)) – OPEN (1)) + 2*(CLOSE (2) – OPEN (2)) + (CLOSE (3) – OPEN (3))) / 6 VALUE2 = ((HIGH - LOW) + 2 * (HIGH (1) – LOW (1)) + 2*(HIGH (2)- LOW (2)) + (HIGH (3) – LOW (3))) / 6 NUM = SUM (VALUE1, N) DENUM = SUM (VALUE2, N) RVI = NUM / DENUM RVISig = (RVI + 2 * RVI (1) + 2 * RVI (2) + RVI (3)) / 6

ここで:



OPEN — 始値;

HIGH — 高値;

LOW — 安値;

CLOSE — 終値;

VALUE1 — 始値と終値の差の加重移動平均;

VALUE2 — 高値と安値の差の加重移動平均;

NUM — n回かけたVALUE1;

DENUM — n回かけたVALUE2;

RVI — 現在足のRVIの値;

RVISig — RVIのシグナル線の値;

N — 平均化期間





