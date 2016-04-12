コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Relative Vigor Index, RVI - MetaTrader 4のためのインディケータ

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1647
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
RVI.mq4 (3.06 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Relative Vigor Index (RVI) の主なポイントは、ブル相場においては一般的に終値が始値よりも高いということです。ベア相場にも同様のことが当てはまります。

そのため、RSIの背景となる考え方は、変化の力・エネルギーは価格が終値に近づく場所によって確立されていることです。日々のトレードにおいては、日中の価格の上下幅で価格変化を割ります。より計算をしやすくするためには、 単純移動平均線を使います。

Relative Vigor Index, RVI

10が最適な期間とされています。曖昧さを避けるために、RVIの左右対称に4加重移動平均線のシグナル線を引く必要があります。

ラインが同時に発生したら、買いか売りのシグナルです。

計算:

VALUE1 = ((CLOSE - OPEN) + 2 * (CLOSE (1)) – OPEN (1)) + 2*(CLOSE (2) – OPEN (2)) + (CLOSE (3) – OPEN (3))) / 6

VALUE2 = ((HIGH - LOW) + 2 * (HIGH (1) – LOW (1)) + 2*(HIGH (2)- LOW (2)) + (HIGH (3) – LOW (3))) / 6

NUM = SUM (VALUE1, N)

DENUM = SUM (VALUE2, N)

RVI = NUM / DENUM

RVISig = (RVI + 2 * RVI (1) + 2 * RVI (2) + RVI (3)) / 6

ここで:

  • OPEN — 始値;
  • HIGH — 高値;
  • LOW — 安値;
  • CLOSE — 終値;
  • VALUE1 — 始値と終値の差の加重移動平均;
  • VALUE2 — 高値と安値の差の加重移動平均;
  • NUM — n回かけたVALUE1;
  • DENUM — n回かけたVALUE2;
  • RVI — 現在足のRVIの値;
  • RVISig — RVIのシグナル線の値;
  • N — 平均化期間


インジケーターの詳細

Relative Vigor Indexの詳細は、「Relative Vigor Index」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8035

MTF_DeMarker MTF_DeMarker

デマーカーのもう一つのバージョンです。ある期間の最大値とそれよりも前の期間の最大値の比較に基づいています。

MTF Stochastic v2.0 MTF Stochastic v2.0

ストキャスティクスのもう一つのバージョンです。全時間軸で正確に動作します。

MTF Support & Resistance (SR) MTF Support & Resistance (SR)

インディケータ MTF Support & Resistance (SR)

MTF Macd X MTF Macd X

インジケータMTF Macd X