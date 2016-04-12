私たちのファンページに参加してください
短期トレンド - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 961
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 15分足、1時間足
お使いのインジケータ: Moving Average(200)、ストキャスティクス
ロット数: 0,1
自動売買システムについて詳しくはこちらをご覧ください。: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_9.php
詳細はこちらの2008年3月31日号に掲載された記事よりお願いします。: http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=17
また、変更の提案があればフォーラムにてご連絡ください。: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=42
ルール:
このEAは、2つの異なった時間軸のチャート（15分足と1時間足）を取引の為に使用します。その上、200日移動平均線と14日ストキャスティクスが使用されます。
1). まず最初に、15分足と1時間足の移動平均線を比較します。価格が2つともチャートに移動平均線を上回る/下回ることは、トレンド相場を表します。
2). トレンドを検出し次第、15分足チャートが以下の条件に合うかどうかを分析します（2つとも合う必要がある）。:
а). 価格が移動平均線より20 pips高い（ロング）、又はより20 pips高い（ショート）;
b). 短期のストキャスティクスと長期のストキャスティクスの交差は20以下（ロング）、又は80以上（ショート）となる。
3). エントリーした後で損切りを設定します。ロングポジションの場合、15分足チャート上に移動平均線10 pips以下で損切りを設定します。ショートポジションの場合、15分足チャート上に移動平均線10 pips以上で損切りを設定します。利益を守るには、価格の方向によって損切りを移動します。簡単のために、トレーリングストップのステップを25 pipsにしておきます。バックテストを行う前に移動平均により損切りを設定せずに売値･買値によって損切りを設定します。
画像:
ユーロドル/15分足/標準パラメータのバックテスト
ユーロドル/15分足/最適化されたパラメータのバックテスト
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8031
