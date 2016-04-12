コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

短期トレンド - MetaTrader 4のためのエキスパート

通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 15分足、1時間足
お使いのインジケータ: Moving Average(200)、ストキャスティクス
ロット数: 0,1

自動売買システムについて詳しくはこちらをご覧ください。: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_9.php
詳細はこちらの2008年3月31日号に掲載された記事よりお願いします。: http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=17
また、変更の提案があればフォーラムにてご連絡ください。: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=42

ルール:

このEAは、2つの異なった時間軸のチャート（15分足と1時間足）を取引の為に使用します。その上、200日移動平均線と14日ストキャスティクスが使用されます。

1). まず最初に、15分足と1時間足の移動平均線を比較します。価格が2つともチャートに移動平均線を上回る/下回ることは、トレンド相場を表します。

2). トレンドを検出し次第、15分足チャートが以下の条件に合うかどうかを分析します（2つとも合う必要がある）。:

а). 価格が移動平均線より20 pips高い（ロング）、又はより20 pips高い（ショート）;

b). 短期のストキャスティクスと長期のストキャスティクスの交差は20以下（ロング）、又は80以上（ショート）となる。

3). エントリーした後で損切りを設定します。ロングポジションの場合、15分足チャート上に移動平均線10 pips以下で損切りを設定します。ショートポジションの場合、15分足チャート上に移動平均線10 pips以上で損切りを設定します。利益を守るには、価格の方向によって損切りを移動します。簡単のために、トレーリングストップのステップを25 pipsにしておきます。バックテストを行う前に移動平均により損切りを設定せずに売値･買値によって損切りを設定します。

画像:

ユーロドル/15分足/標準パラメータのバックテスト

ユーロドル/15分足/最適化されたパラメータのバックテスト

