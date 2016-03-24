Symbol: EUR/USD

Timeframes: M15, H1

Verwendete Indikatoren: Moving Average(200), Stoh

Trade volume: 0.1

Hier wird das System ausführlicher beschrieben.

Wir haben in unserem Magazin vom 31.3 2018 diesem System einen Artikel gewidmet.

Sie können darüber in unserem Forum diskutieren oder auch weitere Vorschläge machen.



Regeln des Systems:

Bei dieser Strategie werden zwei Charts mit unterschiedlichen Timeframes verwendet (M15 und H1), sowie zwei technische Indikatoren: Moving Average (Periode 200) und Slow Stochastic (Periode 14).

1) Vergleich der beiden gleitenden Durchschnitte auf den Charts M15 und H1. Es liegt ein Trend vor, wenn der Preis in beiden Charts über oder unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

2) Sobald Sie einen Trend identifiziert haben, analysieren Sie den M15 Chart, ob er folgende beide Bedingungen bestätigt (Die beiden Bedingungen müssen zur selben Zeit vorliegen):

a) Für einen Kauf darf der Preis nicht mehr als 20 Punkte über dem gleitenden Durchschnitt liegen und für einen Verkauf nicht mehr als 20 Punkte darunter;

b) Die Fast Stochastic Linie muss die Slow Stochastic Linie unterhalb der Ebene 20 schneiden (for buying) Oder sie von oben nach unten unterhalb der Ebene 80 schneiden (for selling).

3) Nachdem sie eine Position geöffnet haben fügen Sie ein Stop-Loss hinzu. Für eine Long Position platzieren Sie es 10 Punkte unterhalb der Ma200 Linie auf dem M15 Chart. Falls Sie eine Short-Position geöffnet haben, platzieren Sie den Stop Loss 10 Punkte oberhalb der MA auf einem M15 Chart. Wenn der Preis in ihre Richtung läuft ziehen Sie den Stop-Loss nach. Und dieses einfacher zu gestalten, verwenden Sie einfach ein Trailing Stop mit der Schrittweite von 25 Punkten. (Als wir den EA getestet haben, haben wir den Stop Loss Preis nicht nach der MA200 Linie ausgerichtet, sondern nach bid/ask).

Bild:

Test des Expert-Advisors auf EURUSD im M15 Chart mit Standardparametern:

Test des Expert-Advisors auf EURUSD im М15 Chart mit optimierten Parametern: