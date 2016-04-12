無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MTF Stochastic v2.0 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1371
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: Christof Risch (iya)
ストキャスティクスのもう一つのバージョンです。全時間軸で正確に動作します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8033
Gann Hi-lo Activator SSL
とっても簡単なインディケータで、MQL4の初心者でもわかります。短期トレンド
短期トレンドで動作するエキスパートアドバイザです。
MTF_DeMarker
デマーカーのもう一つのバージョンです。ある期間の最大値とそれよりも前の期間の最大値の比較に基づいています。Relative Vigor Index, RVI
Relative Vigor Index (RVI) の主なポイントは、ブル相場においては一般的に終値が始値よりも高いということです。ベア相場にも同様のことが当てはまります。