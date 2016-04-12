無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Gann Hi-lo Activator SSL - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1547
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Kalenzo
とっても簡単なインディケータで、MQL4の初心者でもわかります。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8032
