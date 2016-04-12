コードベースセクション
ポケットに対して
Gann Hi-lo Activator SSL - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
制作者: Kalenzo

とっても簡単なインディケータで、MQL4の初心者でもわかります。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8032

