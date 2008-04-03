CodeBaseРазделы
Краткосрочные тренды - эксперт для MetaTrader 4

Юрий
7091
(4)
Торговый инструмент: EUR/USD
Временной диапазон: H15, H1
Используемые индикаторы: Moving Average(200), Stoh
Обьем сделки: 0,1

Более подробно система описана здесь: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_123.php
Подробная статья о тестировании системы доступна в выпуске нашего журнала от 31.03.2008: http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=17
Обсудить и предложить доработку вы можете на нашем форуме: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=42

Правила системы:

В стратегии используются 2 графика с разными временными периодами (15-минутным и часовым), а также два технических индикатора: средняя скользящая с периодом 200 и медленных стохастик с периодом 14.

1).Сравниваем средние скользящие на 15-минутном и часовом графике. Наличием тренда считается ситуация, когда цена на обоих графиках находился над или под средней скользящей;

2).Когда вы идентифицировали тренд, анализируем 15-минутный график на предмет соответствия его двум условиям (они должны соблюдаться в одно и тоже время):

а). цена должна быть не более, чем на 20 пунктов выше (для покупки) или не более, чем на 20 пунктов ниже (для продажи) средней скользящей;

б). линия быстрого стохастика должна пересечь линию медленного стохастика под уровнем 20 (для покупки) или пересечь вниз линию медленного стохастика над уровнем 80 (для продажи).

3). После входа устанавливаем стоп-лосс. При длинной позиции размещаем стоп-лосс ордер на 10 пунктов ниже 200 МА на 15-минутном графике. В случае открытия короткой позиции размещаем стоп-лосс на 10 пунктов выше МА на 15-минутном графике. Если цена идет в вашу сторону поднимаем или опускаем (в зависимости от того, длинную или короткую позицию вы удерживаете) стоп для защиты прибыли. Для простоты в следующих примерах мы использовали трейлинг стоп с ходом 25 пунктов от каждой новой вершины или дна. (При тестировании мы устанавливали стоп-лосс от цены покупки или продажи, а не от линии 200 МА).

Картинка:

Тестирование на EURUSD М15 со стандартными параметрами

Тестирование на EURUSD М15 с прооптимизированными параметрами

