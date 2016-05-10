Símbolo: EUR/USD

Timeframes: M15, H1

Indicadores usados: Moving Average(200), Stoh

Volume de negociação: 0.1

Regras do sistema:

2 gráficos com diferentes timeframes (M15 e H1) são utilizados na estratégia, bem como dois indicadores técnicos: Moving Average (período 200) e um Stochastic lento (período 14).

1) Compara as médias móveis nos gráficos M15 e H1 . É uma tendência, se o preço de ambos os gráficos está acima ou abaixo da média móvel.

2) Uma vez tendo identificado a tendência, analisa o gráfico de M15 para a conformidade de duas condições (a situação tem de ser em conformidade com ambas as condições, ao mesmo tempo):

a) em relação a média móvel, o preço não deve ser maior do que 20 pontos acima (para comprar) ou abaixo (para vender);

b) a linha rápida Stochastic deve cruzar a linha lenta Stochastic abaixo do nível 20 (para compra), ou cruzando de cima para baixo abaixo do nível 80 (para a venda).

3) Depois de entrar, insira o Stop Loss. Para uma posição comprada, insira 10 pontos abaixo da MA200 no gráfico M15. Para uma posição vendida, coloque 10 pontos do StopLoss acima do MA no gráfico M15. Se o preço se move ao seu favor, coloque o nível stop acima ou abaixo (dependendo se você estiver numa posição comprada ou vendida) para proteger o seu lucro. Por uma questão de simplicidade, usamos um trailing stop com um passo de 25 pontos em cada novo topo ou valefundo nos exemplos abaixo. (Ao testar o EA, colocamos o StopLoss com base no preço Bid/Ask, não na linha MA200).

Imagem:

Testando a EA no gráfico EURUSD М15 com as entradas padrão:

Testando o EA no gráfico EURUSD М15 com parâmetros otimizados: