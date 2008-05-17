货币对: EUR/USD

时间期限: H15, H1

使用指标: Moving Average(200), Stoh

交易成交量: 0,1

查看更加详细的描述: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_123.php

关于测试系统的相关文章请查看 31.03.2008: http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=17

在我们的论坛上您可以发表意见或建议: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=42

系统规则:

在交易策略系统中使用两个不同时间周期的图表 (15-分钟图表和小时图表)，同样使用两个技术指标: 时间周期为200的移动平均数和时间周期为14的缓慢随机指标 。

1).将15分钟图表的移动平均数和小时图表的移动平均数做对比。当两个图表的价格都在移动平均数以上或以下时，趋势存在。

2).当趋势确定以后，分析15分钟图表并确认存在的两种情况(必须是同时确认存在)：

а). 价格必须不能高于 20点以上 (买入价)或者低于 (卖出价) 移动平均数；

б). 快速随机线必须要在缓慢随机线水平20 以下（买入价）或者从上至下相交在缓慢随机线水平80以上（卖出价）。

3).在放置止损以后。对于看涨仓位放置10点止损在15分钟图表中移动平均线200以下。这样，卖空仓位打开放置10点止损到15分钟图表中移动平均数以上。如果价格上升或下降 (取决于你放置看涨和卖空仓位) ，盈利平仓。为了方便，我们在下面的示例中每个高峰和谷底使用25点追踪止损 。



图像:

货币对 EURUSD М15 标准参量的测试

货币对EURUSD М15优化参量的测试