加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
货币对: EUR/USD
时间期限: H15, H1
使用指标: Moving Average(200), Stoh
交易成交量: 0,1
查看更加详细的描述:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_123.php
关于测试系统的相关文章请查看 31.03.2008: http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=17
在我们的论坛上您可以发表意见或建议: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=42
系统规则:
在交易策略系统中使用两个不同时间周期的图表 (15-分钟图表和小时图表)，同样使用两个技术指标: 时间周期为200的移动平均数和时间周期为14的缓慢随机指标 。
1).将15分钟图表的移动平均数和小时图表的移动平均数做对比。当两个图表的价格都在移动平均数以上或以下时，趋势存在。
2).当趋势确定以后，分析15分钟图表并确认存在的两种情况(必须是同时确认存在)：
а). 价格必须不能高于 20点以上 (买入价)或者低于 (卖出价) 移动平均数；
б). 快速随机线必须要在缓慢随机线水平20 以下（买入价）或者从上至下相交在缓慢随机线水平80以上（卖出价）。
3).在放置止损以后。对于看涨仓位放置10点止损在15分钟图表中移动平均线200以下。这样，卖空仓位打开放置10点止损到15分钟图表中移动平均数以上。如果价格上升或下降 (取决于你放置看涨和卖空仓位) ，盈利平仓。为了方便，我们在下面的示例中每个高峰和谷底使用25点追踪止损 。
图像:
货币对 EURUSD М15 标准参量的测试
货币对EURUSD М15优化参量的测试
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8031
脚本放置了停止定单。放置的定单可以使用指定的自定义变量 High(变量 Hi) 和Low(变量Lo)。Fast_oscilator_2
快速震荡同样适用于倒卖。
"圆形"数字上的系统МТС "MoneyRain"
在每笔盈利交易以后（如果在它之前有亏损交易），智能交易增加交易份额。