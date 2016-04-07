Instrumento financiero: EUR/USD

Período de tiempo: H15, H1

Indicadores que se utilizan: Moving Average(200), Stoh

Volumen de la operación: 0,1

Normas del sistema:

En la estrategia se utilizan dos gráficos con diferentes períodos de tiempo (M15 y H1), así como dos indicadores técnicos: Media Móvil (período 200) y Estocástico lento (período 14).

1) Comparamos las medias móviles en los gráficos M15 y H1. Se considera que la tendencia está presente si el precio en ambos gráficos se encuentra por encima o por debajo de la media móvil.

2) Una vez identificada la tendencia, analizamos el gráfico M15 respecto a su conformidad con dos condiciones (deben cumplirse al mismo tiempo):

a) el precio debe estar no más que a 20 puntos por encima (para la compra) o no más que a 20 puntos por debajo (para la venta) que la media móvil;

b) la línea del estocástico rápido debe cruzar la línea del estocástico lento por debajo del nivel 20 (para la compra) o cruzar la línea del estocástico lento hacia abajo por encima del nivel 80 (para la venta).

3) Después de entrar, colocamos Stop Loss. En caso de una posición larga, colocamos la orden Stop Loss a 10 puntos por debajo de la MA 200 en el gráfico M15. En caso de abrir una posición corta, colocamos la orden Stop Loss a 10 puntos por encima de la MA en el gráfico M15. Si el precio se mueve a su favor, subimos o bajamos (dependiendo del tipo de la posición que tenemos) Stop para proteger la ganancia. Para simplificar, en los siguientes ejemplos hemos usado Trailing Stop con el paso de 25 puntos de cado nuevo pico o valle. (Durante la prueba, hemos colocado Stop Loss del precio de compra o venta, y no de la línea MA 200).

Imagen:

Prueba para EURUSD М15 con parámetros estándar

Prueba para EURUSD М15 con parámetros optimizados