記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
線形回帰チャネル - MetaTrader 4のためのインディケータ
線形回帰チャネルを作成するカスタムインジケータです。線形回帰ラインの値、またサポート/レジスタンスラインの値がバッファから出力されます。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8016
