Force Index, FRC - MetaTrader 4のためのインディケータ
勢力指数 (英：Force Index,FRC) は、それぞれの増加局面でのブルパワーとそれぞれの減少局面でのベアパワーを測ります。
トレンドや値下がりや取引量などの市場の情報の基本的な要素に結びつけます。この指標はそのままでも使われますが、 移動平均線 で近似することが推奨されます。短期移動平均線（著者は2期間を提案しています。）を用いた近似により、エントリーと決済の一番良いタイミングが分かります。もし近似が長期移動平均線（期間13）で行われた場合は、指標はトレンドとその変化を示します。
Force Index, FRC
シグナル:
勢力指数が勢いを増加させ、マイナスになったとき（0を下回ったとき）は、買いのシグナルです。;
勢力指数は、新しいピークに向かって増加しているとき、勢いの増加を表示します。;
売りのシグナルは、勢いが衰えて、指標がプラスになったときに起こります。;
勢力指数は、指標が新しい底に達したとき、ベアパワーと勢力の衰えをシグナルにします。;
価格変化がボリュームの変化と関係ない場合、勢力指数は同じ水準で変化しません。このことはもうすぐトレンドが変わることを示唆しています。
計算:
それぞれの相場の動きの勢力は、その方向性と規模とボリュームによって特徴づけられています。
現在足の終値がひとつ前の足よりも高い場合、勢力指数はプラスになります。現在足の終値がひとつ前の足よりも低い場合、勢力指数はマイナスになります。価格差が大きければ大きいほど、勢力指数の値も大きくなります。ボリュームが大きければ大きいほど、勢力指数も大きくなります。
ここで:
- FORCE INDEX (i) — 現在足の勢力指数;
- VOLUME (i) — 現在足のボリューム;
- MA (ApPRICE, N, i) — 現在足のN期間移動平均線: 単純移動平均、 指数移動平均、 加重移動平均 、 平滑移動平均どれでも構いません。);
- ApPRICE — 適応価格;
- N — 平均化期間;
- MA (ApPRICE, N, i-1) — ひとつ前の足の、任意の 移動平均線
インジケーターの詳細
勢力指数の詳細については、「Force Index」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。
