線形回帰チャネルを作成するカスタムインジケータです。線形回帰ラインの値、またサポート/レジスタンスラインの値がバッファから出力されます。

インディケータRoundLevelsは、現在値に近く丸めたレベルを描画します。英語の詳細はソースコードをご覧ください。