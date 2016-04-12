私たちのファンページに参加してください
オンバランスボリューム (英：On Balance Volume,OBV) は、ボリュームと価格変化に関係した、運動量を測るインジケーターです。
Joseph Granville氏が考案した、とてもシンプルな考え方のインジケーターです。現在足の終値がひとつ前の足の終値よりも高い場合、現在足のボリュームがひとつ前のOBVに加算されます。現在足の終値がひとつ前の足の終値よりも低い場合、ひとつ前のOBVから現在足のボリュームを引きます。
On Balance Volume, OBV
オンバランスボリュームの分析によると、OBVの変化は価格の変化に先立つということが、基本的な前提です。OBVが上昇することによって、投資金が株価に流れるという考え方です。大多数がその後資金を投入すると、株価とオンバランスボリュームがどちらも上昇します。
株価の動きがOBVの動きに先だった場合、"非確認"が起こります。非確認は、ブル市場の天井で（株価がOBVの上昇なしで上昇したとき）起こります。また、ベア市場の底でも（株価がOBVの追随なしに下落したとき）起こります。
新しい頂点が次々と上昇しているとき、新しい底が次々と上昇しているとき、OBVは上昇トレンドにあります。同じように、連続した頂点が次々に下がっていくとき、連続した底が次々に下がっていくとき、OBVは下降トレンドにあります。OBVが横に動き、新しい高値や安値を形成しない場合、トレンドはありません。一度トレンドが形成されると、トレンドが消滅するまでその効力を維持します。
OBVのトレンドが消失する2つのケースがあります。１つ目のケースは、トレンドが上昇トレンドから下降トレンドに変わるとき、もしくは、トレンドが下降トレンドから上昇トレンドに変わるとき、起こります。トレンドが消失する2つ目のケースは、そのトレンドがはっきりしないトレンドになったとき、もしくは、3日以上トレンドがはっきりしないときです。よって、価格が上昇トレンドからはっきりしない状態に変わり、その後、上昇トレンドに戻らずに2日間はっきりしなかった場合でも、OBVはまだ上昇トレンドとして扱われるべきです。
OBVが上昇トレンドか下降トレンドに変わったとき、"ブレイクアウト"が起こります。OBVのブレイクアウトは一般的に価格のブレイクアウトに先行するので、投資家はOBVが上にブレイクアウトしたときには買いポジションを取るべきです。同様に、OBVが下にブレイクアウトしたときには売りポジションを取るべきです。そして、ポジションはトレンドが変化するまで保持した方が良いです。
計算:
現在の終値が、ひとつ前の終値よりも高い場合:
OBV (i) = OBV (i - 1) + VOLUME (i).
現在の終値が、ひとつ前の終値よりも低い場合:
OBV (i) = OBV (i - 1) - VOLUME (i)
現在の終値が、ひとつ前の終値と同じ場合:
OBV (i) = OBV (i - 1)
ここで:
- OBV (i) — 現在のOBVの値;
- OBV (i - 1) — ひとつ前のOBVの値;
- VOLUME (i) — 現在足のボリューム
インジケーターの詳細
On Balance Volumeの詳細は、「On Balance Volume」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7997
