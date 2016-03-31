コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MACD_4in1_v2 - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
821
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
実際の制作者: cja

インディケータ MACD_4in1_v2。フォーインワン!


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7945

インディケータMacd_CJA M1D1。MACDシグナルを取引の為に使用します。

インディケータChandelierStopsのもう一つのバージョンです。インディケータChandelierStops_v1とともにだけ動作します。

エクイボリュームをもとにしたSMA。

このインディケータは、エクイボリュームをもとにしたローソク足チャートを作成します。