無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Hull_O_H_L_C - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 985
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: 不明
インディケータHull_O_H_L_C
インディケータHull_O_H_L_C
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7925
Support \ Resistance
サポート/レジスタンスレベルを表示するインディケータの組み合わせです。Moving Average
エキスパートアドバイザMoving Averageは、売買シグナルを配信するために1つの移動平均線を使用します。