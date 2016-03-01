無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BBsqueeze - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1634
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Nick Bilak
ボリンジャーバンドをベースにしたインディケータです。インディケータはトレンドとレンジの範囲をよく表示します。
ボリンジャーバンドをベースにしたインディケータです。インディケータはトレンドとレンジの範囲をよく表示します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7182
BBwithFractdev
正確に言えば、「偏移分数係数のあるボリンジャーバンド」です。3shadeopen
取引セッションの時間を表示するインディケータに関連しています。