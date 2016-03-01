コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BBsqueeze - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: Nick Bilak

ボリンジャーバンドをベースにしたインディケータです。インディケータはトレンドとレンジの範囲をよく表示します。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7182

BBwithFractdev BBwithFractdev

正確に言えば、「偏移分数係数のあるボリンジャーバンド」です。

3shadeopen 3shadeopen

取引セッションの時間を表示するインディケータに関連しています。

BBhisto BBhisto

ボリンジャーバンドの面白い改善の一つです。バーで標準偏差を表示します。

ICWR v0 ICWR v0

最後の4つのジグザグに基づいてフィボナッチチャネルを作成するインディケータです。長い時間軸に使用することをおすすめします。