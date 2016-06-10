私たちのファンページに参加してください
ウルトラスピアマンの順位相関 - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標はSpearmanRankCorrelationのいくつかのシグナルラインの値に基づきます。シグナルラインの算出アルゴリズムは次の通りです。入力パラメータは
- rangeN - 平均化期間
シグナルラインのセットは、等差数列の式を用いて計算されます。
SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step
Number変数の値の範囲は0~StepsTotalです。結果の期間は配列に加算されてSpearmanRankCorrelation指標の平均された値の算出に使われます。現在のトレンド方向の算出は、すべてのシグナルラインの平均トレンド値に基づいています。
最後に、トレンドの正と負の値は平均され、 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2描画スタイルを使った色付きのヒストグラムとして表示される指標のラインとして使用されます。ヒストグラムの色はトレンド方向、ヒストグラムの幅はトレンドの強さに依存します。
買われ過ぎと売られ過ぎのレベル外の指標値には暗い色が使用されます。買われ過ぎと売られ過ぎの値には薄い色が使用されます。
入力パラメータは下記の通りです。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input int rangeN=14; //---- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // 平滑法 input int StartLength=3; // 初めの長さ input int WPhase=100; // フェーズ //---- input uint Step=5; // 期間のステップ input uint StepsTotal=10; // ステップの合計 //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // 平滑法 input int SmoothLength=3; // 平滑化の長さ input int SmoothPhase=100; // 平滑化のフェーズ //---- input uint UpLevel=80; // 買われ過ぎレベル（%） input uint DnLevel=20; // 売られすぎレベル（%） input color UpLevelsColor=Blue; // 買われ過ぎレベルの色 input color DnLevelsColor=Blue; // 売られすぎレベルの色 input STYLE Levelstyle=DASH_; // レベルのスタイル input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // レベルの幅
この指標は可能なバリアントのダースからの平滑化の選択を可能にします。
- SMA - 単純移動平均
- EMA - 指数移動平均
- SMMA - 平滑化された移動平均
- LWMA - 線形加重移動平均
- JJMA - JMA適応平均
- JurX - ウルトラリニア平滑化
- ParMA - パラボリック平滑化
- T3 - Tillsonの複数指数平滑化
- VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
- AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化
Phase1およびPhase2パラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標はSpearmanRankCorrelation.mq5指標を使用するのでそれは terminal_data_folder\MQL5\Includeに配置されなければなりません。
ウルトラスピアマンの順位相関指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/787
