この指標はSpearmanRankCorrelationのいくつかのシグナルラインの値に基づきます。シグナルラインの算出アルゴリズムは次の通りです。入力パラメータは



rangeN - 平均化期間

シグナルラインのセットは、等差数列の式を用いて計算されます。

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step

Number変数の値の範囲は0~StepsTotalです。結果の期間は配列に加算されてSpearmanRankCorrelation指標の平均された値の算出に使われます。現在のトレンド方向の算出は、すべてのシグナルラインの平均トレンド値に基づいています。

最後に、トレンドの正と負の値は平均され、 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2描画スタイルを使った色付きのヒストグラムとして表示される指標のラインとして使用されます。ヒストグラムの色はトレンド方向、ヒストグラムの幅はトレンドの強さに依存します。

買われ過ぎと売られ過ぎのレベル外の指標値には暗い色が使用されます。買われ過ぎと売られ過ぎの値には薄い色が使用されます。

入力パラメータは下記の通りです。

input int rangeN= 14 ; input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; input int StartLength= 3 ; input int WPhase= 100 ; input uint Step= 5 ; input uint StepsTotal= 10 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input int SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; input uint UpLevel= 80 ; input uint DnLevel= 20 ; input color UpLevelsColor=Blue; input color DnLevelsColor=Blue; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1;

この指標は可能なバリアントのダースからの平滑化の選択を可能にします。

SMA - 単純移動平均 EMA - 指数移動平均 SMMA - 平滑化された移動平均 LWMA - 線形加重移動平均 JJMA - JMA適応平均 JurX - ウルトラリニア平滑化 ParMA - パラボリック平滑化 T3 - Tillsonの複数指数平滑化 VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化

AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase1およびPhase2パラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標はSpearmanRankCorrelation.mq5指標を使用するのでそれは terminal_data_folder\MQL5\Includeに配置されなければなりません。

ウルトラスピアマンの順位相関指標