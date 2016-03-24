無料でロボットをダウンロードする方法を見る
NRMA - MetaTrader 4のためのインディケータ
Konstantin Kopyrkin氏により開発された有名なインジケータです。NRTRシリーズのインジケータを生まれたものです。このバージョンでは、NRMAの移動平均線とNRTRのトレーリングストップの丸い点が表示されます。
iCustom関数の呼び出し(NULL→0→"NRMA"→パラメータ→index_number→シフト)で、中央のインジケータ (NRTR_Oscillator、NRatio、NRTR_DT等) も利用できます。
詳細につきましては、ホームページをご覧ください。
NRMA
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7764
