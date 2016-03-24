コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

NRMA - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
NRMA.mq4 (4.89 KB) ビュー
Konstantin Kopyrkin氏により開発された有名なインジケータです。NRTRシリーズのインジケータを生まれたものです。このバージョンでは、NRMAの移動平均線とNRTRのトレーリングストップの丸い点が表示されます。

iCustom関数の呼び出し(NULL→0→"NRMA"→パラメータ→index_number→シフト)で、中央のインジケータ (NRTR_Oscillator、NRatio、NRTR_DT等) も利用できます。

詳細につきましては、ホームページをご覧ください。



NRMA

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7764

