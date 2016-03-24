価格は、最後に変化されるものです。価格が変化する前に、相場の動きが変化するはずです。相場が反転する前に、相場の動きの加速度がゼロまで減速するはずです。その後、価格が反対方向に加速し始め、トレンドの転換まで継続します。

アクセラレーターオシレーター（英：Acceleration/Deceleration Oscillator,AC）は、相場の動きの加速度と減速度を測ります。このインディケータは、相場の動きが変化する前に、方向を変えます。ただし、相場の動きは、価格の変化の前に変化します。AC が早い段階で警告信号を出すことが分かれば、自分が有利になります。

ゼロラインは、実際に相場の動きが加速度はお互いのバランスを保つ位置を表します。アクセラレーション/ディセレレーションが0よりも大きいときは、一般的にその方向を助長する加速が起こりやすいです（0よりも小さいときにはその逆が当てはまる）。オーサムオシレーターの場合とは異なり、ゼロラインをクロスしたときはシグナルとしては扱いません。相場を管理し、判断をするために必要なものは色の変化です。注意：アクセルレーション/ディセレレーションの色が緑から赤に変化したときに買ってはいけません。また赤から緑になったときに売ってはいけません。



相場の方向性に従って、インジケーターが0以上で買いエントリーをする際、緑色のバーチャートの数は2本で十分です。インジケーターが0以下で売りエントリーをする際も同様に、赤色のバーチャートが2本あれば十分です。もし取ったポジションとは反対の方向に相場が推移した場合（買いポジションでインジケーターがゼロライン以下、売りポジションでゼロライン以上）、

確認が必要です。つまり、追加されるバーチャートの確認が必須です。この場合、このインジケーターはショートポジションに対してゼロラインよりも上に3つの赤いバーチャートを発生させます。同様にロングポジションに対しては3本の緑色のバーチャートをゼロラインよりも下に発生させます。



計算:

ACは、期間5と期間34の単純移動平均の差からなるAOと、期間5の単純移動平均の中央値の差で求まります。

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2



AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) — SMA (MEDIAN PRICE, 34)



AC = AO — SMA (AO, 5)

ここで:

MEDIAN PRICE — 中央値

HIGH — バーの高値

LOW — バーの安値

SMA — 単純移動平均

AO — Awesome Oscillator

アクセラレーターオシレーターの詳細は、「Acceleration/Deceleration Technical Indicator (AC)」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。