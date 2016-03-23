このインディケータは、ブローカー引用符を受信してから返信するまでの時間を表示します。現在の遅延時間、最大の遅延時間と平均の遅延時間を表示します。

TimeOut





注意：インディケータが正確に機能するためには、あなたのシステム時刻をブローカーのサーバに同期することが必要です。

そうしなければ、インディケータの利用は意味をなさないでしょう。



このインディケータは、ブローカー引用符を受信してから返信するまでの時間を表示します。これを使うことで、すぐに接続ラグ(ラグがある場合)や、ブローカーの債務の履行などを見ることができます。



インディケータが1～2秒を表示することは、接続の質によるに違いません。ただし、5秒以上の遅延が発生する場合、これに関しては細心の注意を払ったほうがいいです（ブローカーに大丈夫か確認してもいい）。やはり、その理由は、ブローカーの動作ではないかもしれません。理由はいっぱいあります。とにかく、貴方は、他の人と比べてn秒遅れでデータを受けることに気づいてます。

インディケータの指針に基づいてブローカーに請求することをおすすめしません。このインディケータ、ただ情報源として使用してください。



外部変数：



GMT_shift - 時間帯 (モスクワなら GMT_shift = 3 )

DrawBars - バーの本数 (1ティックに1バー)

ユニバーサルな4色セット ;)