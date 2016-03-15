コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

1h-4h-1d - MetaTrader 4のためのエキスパート

制作者: Expert Advisor Builder

エキスパートアドバイザ1h-4h-1d。インディケータMAをベースにしています。
M1～M30の時間軸で正確に機能します。
------------------------------
バックテスト：
￥通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 15分足
モデル: 全ティック


