1h-4h-1d - MetaTrader 4のためのエキスパート
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Expert Advisor Builder
エキスパートアドバイザ1h-4h-1d。インディケータMAをベースにしています。
M1～M30の時間軸で正確に機能します。
------------------------------
バックテスト：
￥通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 15分足
モデル: 全ティック
