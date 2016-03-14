Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
1h-4h-1d - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 731
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Expert Advisor Builder
Asesor 1h - 4h - 1d. Utiliza el indicador de MA.
Está optimizado en los períodos de M1 - M30.
------------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Período: M15.
Modelo: Todos los tics.
Asesor 1h - 4h - 1d. Utiliza el indicador de MA.
Está optimizado en los períodos de M1 - M30.
------------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Período: M15.
Modelo: Todos los tics.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7713
5_8 MACross
5_8 MACross. Utiliza el indicador de MA.BadOrders
Asesor BadOrders. Un asesor sin pretensiones.
Two PerBar
Asesor Two PerBar. Otra variante más sin pretensiones.RSI to File
Un ejemplo del script que escribe los valores del indicador RSI en un archivo CSV.