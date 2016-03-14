CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

1h-4h-1d - Asesor Experto para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
731
Ranking:
(4)
Publicado:
1h-4h-1d.mq4 (17.09 KB) ver
Autor: Expert Advisor Builder

Asesor 1h - 4h - 1d. Utiliza el indicador de MA.
Está optimizado en los períodos de M1 - M30.

------------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Período: M15.
Modelo: Todos los tics.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7713

