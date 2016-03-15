エキスパートアドバイザbreadandbutter2。MAとADXインジケータをベースにしたエキスパートアドバイザです。

エキスパートアドバイザ1h-4h-1d。インディケータMAをベースにしています。M1～M30の時間軸で正確に機能します。

エキスパートアドバイザTwo PerBar。もう一つの簡単なEAですね。