Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
1h-4h-1d - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 676
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Expert Advisor Builder
EA 1h-4h-1d. Utiliza o indicador MA.
Ele é otimizado para os períodos de M1 - M30.
------------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: M15.
Modelo: Todos os ticks.
EA 1h-4h-1d. Utiliza o indicador MA.
Ele é otimizado para os períodos de M1 - M30.
------------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: M15.
Modelo: Todos os ticks.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7713
5_8 MACross
5_8 MACross. Utiliza o indicador MA.Bad Orders
EA BadOrders. O EA despretensioso.
Two PerBar
EA Two PerBar. Uma variante mais despretensiosa.RSI to File
Um exemplo do script que grava os valores do indicador RSI para um arquivo CSV.