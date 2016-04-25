CodeBaseSeções
Experts

1h-4h-1d - expert para MetaTrader 4

Publicado:
Autor: Expert Advisor Builder

EA 1h-4h-1d. Utiliza o indicador MA.
Ele é otimizado para os períodos de M1 - M30.

------------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: M15.
Modelo: Todos os ticks.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7713

