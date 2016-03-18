CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Expert Advisors

1h-4h-1d - Experte für den MetaTrader 4

Ansichten:
620
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
1h-4h-1d.mq4 (17.09 KB) ansehen
Urheber: Expert Advisor Builder

Advisor 1h-4h-1d. Uses Indikator MA.
Dieser Indikator ist optimiert für die Perioden M1 bis M30.
------------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Periode: M15.
Modell: Alle Ticks.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7713

