Two PerBar - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 914
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
制作者: Ron Thompson
エキスパートアドバイザTwo PerBar。もう一つの簡単なEAですね。
バックテスト：
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 日足
モデル: 全ティック
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7714
