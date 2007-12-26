Смотри, как бесплатно скачать роботов
1h-4h-1d - эксперт для MetaTrader 4
- 4902
Автор: Expert Advisor Builder
Советник 1h-4h-1d. Опирается на индикатор MA.
Оптимизирован на периодах от M1 - M30.
------------------------------
Параметры тестирования
Символ: EURUSD.
Период: M15.
Модель: Все тики.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7713
