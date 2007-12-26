CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

1h-4h-1d - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4902
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Expert Advisor Builder

Советник 1h-4h-1d. Опирается на индикатор MA.
Оптимизирован на периодах от M1 - M30.

------------------------------
Параметры тестирования
Символ: EURUSD.
Период: M15.
Модель: Все тики.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7713

5_8 MACross 5_8 MACross

Советник 5_8 MACross. Пользуется индикатором MA.

Bad Orders Bad Orders

Советник BadOrders. Простенький советник.

Two PerBar Two PerBar

Советник Two PerBar. Еще один простенький вариант.

RSI to File RSI to File

Пример скрипта, который пишет значения индикатора RSI в файл csv.