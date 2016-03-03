無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Ticker Awesome Oscillator - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1121
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: mandorr
SMA(5)とSMA(34)の2つの移動平均の差として計算されます。チャートタイプ: 青いバーと赤いバーを表示するヒストグラム。
インディケータTicker Awesome Oscillatorにあるゼロインデックスを持つ線（「色」タブで№0）は、隠れた線であり、エキスパートアドバイザーから呼び出す場合オシレーターの値を返します。インデックス 1の線（「色」タブで№2）は、上昇する青いバーを表し、下降バーなら0に等しくなります。インデックス 2の線（「色」タブで№2）は、下降する赤いバーを表し、上昇バーなら0に等しくなります。ヒストグラムは35番目のティックから描き始めます。
SMA(5)とSMA(34)の2つの移動平均の差として計算されます。チャートタイプ: 青いバーと赤いバーを表示するヒストグラム。
インディケータTicker Awesome Oscillatorにあるゼロインデックスを持つ線（「色」タブで№0）は、隠れた線であり、エキスパートアドバイザーから呼び出す場合オシレーターの値を返します。インデックス 1の線（「色」タブで№2）は、上昇する青いバーを表し、下降バーなら0に等しくなります。インデックス 2の線（「色」タブで№2）は、下降する赤いバーを表し、上昇バーなら0に等しくなります。ヒストグラムは35番目のティックから描き始めます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7490
Trendscalpindic
インディケータTrend scalpindicTTF
時間帯の平滑法とシグナルラインを含む代表的なTTFインジケータです。
TrendStrength
このインディケータは、グローバルトレンドを判断する為に使用されます。TrendStrengthTrio
インディケータTrendStrengthTrioでは、3つのTrendStrengthを組み合わせました。