Ticker Awesome Oscillator - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: mandorr
Er wird berechnet als die Differenz zweier gleitender Durchschnitte: SMA(5) und SMA(34). Art der Grafik: Histogramm mit grünen und roten Balken.
Der Indikator "Ticker Awesome Oscillator" verwendet den (unsichtbaren) Buffer mit Index 0 (№0 im "Colors"-Tab) nur für die Übergabe des Wert des Oszillators an einen EA. Der Buffer mit Index 1 (№1 im "Colors"-Tab) zeigt die steigenden Bars und ist es gleich Null bei fallenden Bars. Der Buffer mit Index 2 (№2 im "Colors"-Tab) zeigt die fallenden Bars und ist es gleich Null bei steigenden Bars. Das Histogramm beginnt mit der Bar 35.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7490
