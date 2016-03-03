本当の強さの指数 (TSI)とは、2倍平滑の勢いです。TSIは、主なピボットポイント又は中期でのピボットポイントに小さくて微かな遅延が発生するバーに従っています。

三角移動平均線（TMA）です。価格の行の中央に重要な影響が与えられます。実際に、これは平滑単純移動平均線として表示されます。