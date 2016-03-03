無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TTF - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: Nick Bilak
時間帯の平滑法とシグナルラインを含む代表的なTTFインジケータです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7377
