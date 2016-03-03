コードベースセクション
Trendscalpindic - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: Nick Bilak

インディケータTrend scalpindic


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7489

TTF TTF

時間帯の平滑法とシグナルラインを含む代表的なTTFインジケータです。

TSI TSI

本当の強さの指数 (TSI)とは、2倍平滑の勢いです。TSIは、主なピボットポイント又は中期でのピボットポイントに小さくて微かな遅延が発生するバーに従っています。

