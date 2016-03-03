本当の強さの指数 (TSI)とは、2倍平滑の勢いです。TSIは、主なピボットポイント又は中期でのピボットポイントに小さくて微かな遅延が発生するバーに従っています。

時間帯の平滑法とシグナルラインを含む代表的なTTFインジケータです。

SMA(5)とSMA(34)の2つの移動平均の差として計算されます。チャートタイプ: 青いバーと赤いバーを表示するヒストグラム。

このインディケータは、グローバルトレンドを判断する為に使用されます。