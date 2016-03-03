コードベースセクション
TrendStrengthTrio - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1028
評価:
(10)
パブリッシュ済み:
制作者: 不明

インディケータTrendStrengthTrioでは、3つのTrendStrengthを組み合わせました。

パラメータ: 
Line2Visible - 2つ目のインディケータの表示：初期設定で有効になった
Line3Visible - 3つ目のインディケータの表示：初期設定で有効になった
ご興味があれば、詳細はこちら


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7495

