TrendStrengthTrio - MetaTrader 4のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: 不明
インディケータTrendStrengthTrioでは、3つのTrendStrengthを組み合わせました。
パラメータ:
Line2Visible - 2つ目のインディケータの表示：初期設定で有効になった
Line3Visible - 3つ目のインディケータの表示：初期設定で有効になった
ご興味があれば、詳細はこちら
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7495
TrendStrength
このインディケータは、グローバルトレンドを判断する為に使用されます。Ticker Awesome Oscillator
SMA(5)とSMA(34)の2つの移動平均の差として計算されます。チャートタイプ: 青いバーと赤いバーを表示するヒストグラム。
