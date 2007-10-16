Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ticker Awesome Oscillator - индикатор для MetaTrader 4
Автор: mandorr
Вычисляется как разница двух простых скользящих средних: SMA(5) и SMA(34). Вид графика: гистограмма, раскрашенная зелёными и красными барами.
В индикторе "Ticker Awesome Oscillator" линия с индексом 0 (№0 на закладке "Цвета") - скрытая линия, возращает значение осцилятора при вызове из советника. Линия с индексом 1 (№1 на закладке "Цвета") - зеленые растущие бары, равна нулю для убывающих баров. Линия с индексом 2 (№2 на закладке "Цвета") - красные убывающие бары, равна нулю для растущих баров. Гистограмма начинает вырисовываться начиная с 35 тика.
