



Автор: mandorrВычисляется как разница двух простых скользящих средних: SMA(5) и SMA(34). Вид графика: гистограмма, раскрашенная зелёными и красными барами.В индикторе "Ticker Awesome Oscillator" линия с индексом 0 (№0 на закладке "Цвета") - скрытая линия, возращает значение осцилятора при вызове из советника. Линия с индексом 1 (№1 на закладке "Цвета") - зеленые растущие бары, равна нулю для убывающих баров. Линия с индексом 2 (№2 на закладке "Цвета") - красные убывающие бары, равна нулю для растущих баров. Гистограмма начинает вырисовываться начиная с 35 тика.