



作者: mandorr它计算了两个简单移动平均之间的差距: SMA(5) and SMA(34). 图表的类型: 绿色和红色的柱形图.在"Ticker Awesome Oscillator"指标中，索引0的线("Colors"页面中的编号0)是隐藏线，当从EA中调用时返回震荡指标的值，索引1的线("Colors"页面中的编号1)显示上升的柱，对于下跌的柱它等于0，索引2的线("Colors" 页面中的编号2)显示下跌的柱，对于上涨的柱它等于0，柱形图的绘制是从第35个订单时刻开始的。