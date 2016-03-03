コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

TrendStrength - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Deutsch
ビュー:
1008
評価:
(8)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: カオス 2006

このインディケータは、グローバルトレンドを判断する為に使用されます。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7494

Ticker Awesome Oscillator Ticker Awesome Oscillator

SMA(5)とSMA(34)の2つの移動平均の差として計算されます。チャートタイプ: 青いバーと赤いバーを表示するヒストグラム。

Trendscalpindic Trendscalpindic

インディケータTrend scalpindic

TrendStrengthTrio TrendStrengthTrio

インディケータTrendStrengthTrioでは、3つのTrendStrengthを組み合わせました。

Trend_CF Trend_CF

インディケータTrend CF