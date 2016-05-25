無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ラグランジュ補間 - MetaTrader 4のためのインディケータ
1つ目の方法の!siLagrangeは、ピボットポイントの最大値/最小値を計算して補間を作成します。
2つ目の方法の!siLagrangePntは、利用者によって指定されたピボットポイントに基づいて補間を作成します。これはArrow系ツールにより指定されます。
ポイントの名前が引数で指定された名前に対応する必要があります。詳細はこちらをご覧ください。: https://www.mql5.com/ru/forum/105388
