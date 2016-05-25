コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Ticker MACD - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1212
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
制作者: mandorr

チャート上にメインライン（ティッカーラインに対する早いEMAと遅いEMAの差）とシグナルライン（メインラインに応用されたSMA）が表示されます。

インディケータTicker MACDにあるゼロインデックスを持つ線（「色」タブで№0）はメインラインです。インデックス1を持つ線（「色」タブで№1）はシグナルラインです。シグナルラインはPeriodSignal番目のティックから描き始めます。

PeriodSignal番目のティックが発生した後のみ、正常値が出るのでご注意ください。それは、MACDの算出に使用されるEMAの値を得る為に以下の漸化式が使用されるからです。: X[t+1]=X[t]+K*(Price[t+1]-X[t])
EMAの初期値として現在値が指定されます。: X[0]=Price[0]このような計算は初期時間が違って期間が同じなEMAは値が同時に違うことにつながります。ただし、 時間がたって、このEMAの値がほとんど等しくなります。普通のチャートに上記のものが感じられません。ティッカーなら、十分な数のティックを待つよりほかはありません。



インディケータでは伝統的なパラメータが使用されます。:
12、26、9。もし興味があれば、パラメータで遊ぶことができます。
伝統的なバージョン: 主な線とシグナル線の交差。または、ときどき主な線とゼロラインの交差が使用できます…
もう一つのバージョン: メインラインにある前値に対する値の増加/減少。
より高度なバージョン: ティッカーラインからTicker MACDのメインラインのダイバージェンス。ご覧の通り選択がありますね。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7491

