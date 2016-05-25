



制作者: mandorrチャート上にメインライン（ティッカーラインに対する早いEMAと遅いEMAの差）とシグナルライン（メインラインに応用されたSMA）が表示されます。インディケータTicker MACDにあるゼロインデックスを持つ線（「色」タブで№0）はメインラインです。インデックス1を持つ線（「色」タブで№1）はシグナルラインです。シグナルラインはPeriodSignal番目のティックから描き始めます。PeriodSignal番目のティックが発生した後のみ、正常値が出るのでご注意ください。それは、MACDの算出に使用されるEMAの値を得る為に以下の漸化式が使用されるからです。: X[t+1]=X[t]+K*(Price[t+1]-X[t])EMAの初期値として現在値が指定されます。: X[0]=Price[0]このような計算は初期時間が違って期間が同じなEMAは値が同時に違うことにつながります。ただし、 時間がたって、このEMAの値がほとんど等しくなります。普通のチャートに上記のものが感じられません。ティッカーなら、十分な数のティックを待つよりほかはありません。12、26、9。もし興味があれば、パラメータで遊ぶことができます。伝統的なバージョン: 主な線とシグナル線の交差。または、ときどき主な線とゼロラインの交差が使用できます…もう一つのバージョン: メインラインにある前値に対する値の増加/減少。より高度なバージョン: ティッカーラインからTicker MACDのメインラインのダイバージェンス。ご覧の通り選択がありますね。