ポケットに対して
インディケータ

camarilladt8 - MetaTrader 4のためのインディケータ

1065
(10)
Pivots.mq4 (25.52 KB) ビュー
制作者: 不明

日足レベルを自分で計算したくない方におすすめです。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7486

