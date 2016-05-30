来自著名交易者 Korykin 的指标。它有助于进入通道。

本指标适合那些懒得计算每日水平线的人。

它计算了两个简单移动平均之间的差距: SMA(5) and SMA(34). 图表类型: 绿色和红色的柱形图。

图表中包含了主线 (快速EMA和慢速EMA之间的差，应用于Ticker线)和信号线(通过把SMA应用到主线得到)。