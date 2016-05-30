请观看如何免费下载自动交易
因此发布一个链接 -
第一个选项是 !siLagrange - 自动侦测最大/最小点，并以它们为依据创建多项式。
第二个选项是!siLagrangePnt - 根据用户指定的点来创建多项式。这些点是使用箭头工具设置的。
请确认它们的名字与指标中指定的参数匹配。如需更加详细的帮助，参见: https://www.mql5.com/ru/forum/105388
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7488
camarilladt8
本指标适合那些懒得计算每日水平线的人。MultiTrend_Signal_KVN
来自著名交易者 Korykin 的指标。它有助于进入通道。
Ticker Awesome Oscillator
它计算了两个简单移动平均之间的差距: SMA(5) and SMA(34). 图表类型: 绿色和红色的柱形图。Ticker MACD
图表中包含了主线 (快速EMA和慢速EMA之间的差，应用于Ticker线)和信号线(通过把SMA应用到主线得到)。