CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Lagrange polynomial - Indikator für den MetaTrader 4

--- | German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
1282
Rating:
(10)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die erste Option ist !siLagrange - sie erkennt automatisch die Maxima/Minima der Punkte und erstellt das Polynom auf dieser Grundlage


Die zweite Option ist !siLagrangePnt - sie erstellt das Polynom auf der Basis der Punkte, die vom Benutzer angegeben werden. Die Punkte werden bestimmt durch das "Pfeile" auf dem Chart.


Stellen Sie sicher, dass Ihre Namen übereinstimmen, den angegebenen Parameters in der Anzeige. Ausführlichere Hilfe finden Sie unter: https://www.mql5.com/ru/forum/105388







Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7488

camarilladt8 camarilladt8

Er ist für die, die zu faul sind, die Tageslinien zu berechnen.

MultiTrend_Signal_KVN MultiTrend_Signal_KVN

Der Indikator des berühmten Händlers Korykin. Er hilft, innerhalb eines Kanal zu handeln.

Ticker Awesome Oscillator Ticker Awesome Oscillator

Er wird berechnet als die Differenz zweier gleitender Durchschnitte: SMA(5) und SMA(34). Art der Grafik: Histogramm mit grünen und roten Balken.

Ticker MACD Ticker MACD

Das Chart enthält die Hauptlinie (die Differenz von schnellem EMA und langsamen EMA, die Ticker-Linie) und die Signallinie (berechnet aus dem SMA der Hauptlinie).