Die erste Option ist !siLagrange - sie erkennt automatisch die Maxima/Minima der Punkte und erstellt das Polynom auf dieser Grundlage

Die zweite Option ist !siLagrangePnt - sie erstellt das Polynom auf der Basis der Punkte, die vom Benutzer angegeben werden. Die Punkte werden bestimmt durch das "Pfeile" auf dem Chart.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Namen übereinstimmen, den angegebenen Parameters in der Anzeige. Ausführlichere Hilfe finden Sie unter: https://www.mql5.com/ru/forum/105388