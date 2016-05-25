MACD、RSI、ACオシレーター、オーサムオシレーターなど多くの指標には処理の遅延という問題があると考える人がいます。しかし、MaksiGen KaHaJI ckaJInePは毎日10pipsづつ利益を得させます。

結果は以下の通りです。転換点を出すミュレイレベルだけでなく、これの推計的有意性も示します。