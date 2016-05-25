



制作者: mandorrこちらでは、シグナルラインのお代わりにトレールラインが使用されます。トレールラインは、現在値からトレール幅以下離れた線です。現在値とトレールレベルの差がトレール幅の値を下回る場合、トレールラインが移動されません。トレールラインは、時間でなく、相場による遅延のあるフィルタとして考えられます。短期的トレーリングと長期的トレーリングの差が計算さります。これはオシレータ系インジケータなので、ティッカーラインが表示されません。インジケータの値は100～-100までの値で推移します。TrailCDラインの方向の変化をシグナルとして理解できます。または、ゼロラインとの交差をシグナルとして理解できます。トレールラインが極値を達成している点も強いシグナルを表します。インジケータが正確に動作してほしい場合、十分な数のティックを待つよりほかはありません。