制作者: mandorr
こちらでは、シグナルラインのお代わりにトレールラインが使用されます。トレールラインは、現在値からトレール幅以下離れた線です。現在値とトレールレベルの差がトレール幅の値を下回る場合、トレールラインが移動されません。トレールラインは、時間でなく、相場による遅延のあるフィルタとして考えられます。
短期的トレーリングと長期的トレーリングの差が計算さります。これはオシレータ系インジケータなので、ティッカーラインが表示されません。インジケータの値は100～-100までの値で推移します。TrailCDラインの方向の変化をシグナルとして理解できます。または、ゼロラインとの交差をシグナルとして理解できます。トレールラインが極値を達成している点も強いシグナルを表します。インジケータが正確に動作してほしい場合、十分な数のティックを待つよりほかはありません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7492
