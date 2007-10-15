CodeBaseРазделы
Полином Лагранжа - индикатор для MetaTrader 4

Первый вариант !siLagrange - сам находит максимумы/минимумы точек и по ним строит полином


Второй вариант !siLagrangePnt - строит полином по точкам, которые задает сам пользователь. Точки задаются с помощью инструмента "Arrow".


Главное, чтоб у них имя совпадало с указанным в индикаторе параметре. Для более детальной справки смотрите: https://www.mql5.com/ru/forum/105388







