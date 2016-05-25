コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Laguerre_ROC - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
実際の制作者: Emerald King, MTE&I

RSIの高度なバージョンです。Laguerreは、高周波成分に対して低周波成分を遅延させるようにシグナルを変えます。一般に、指数移動平均と同じように最後の足のデータが前の足のデータより大事です。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7477

Traditional Itrend Traditional Itrend

複数設定のトレンドインジケータです。2色ヒストグラムとしてトレンドの方向性（赤い線）と強さ（青い線）を表示します。主なシグナルはゼロラインとの交差、ダイバージェンス及び新しい高値/安値を達成することです。

RSIFilter_v1 RSIFilter_v1

トレンドフィルタです。実は、相場が大きく上下する場合、RSIFilterは失敗しますが、トレンド継続中に価値をもたらす可能性があります。完成すれば便利になると思います。

MA_In_Color_wAppliedPrice MA_In_Color_wAppliedPrice

LSMA_In_Colorインジケータの修正版です。更新: 応用相場の利用が可能になりました。

MMLevls_VG MMLevls_VG

結果は以下の通りです。転換点を出すミュレイレベルだけでなく、これの推計的有意性も示します。