複数設定のトレンドインジケータです。2色ヒストグラムとしてトレンドの方向性（赤い線）と強さ（青い線）を表示します。主なシグナルはゼロラインとの交差、ダイバージェンス及び新しい高値/安値を達成することです。

トレンドフィルタです。実は、相場が大きく上下する場合、RSIFilterは失敗しますが、トレンド継続中に価値をもたらす可能性があります。完成すれば便利になると思います。