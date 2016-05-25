無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Laguerre_ROC - MetaTrader 4のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: Emerald King, MTE&I
RSIの高度なバージョンです。Laguerreは、高周波成分に対して低周波成分を遅延させるようにシグナルを変えます。一般に、指数移動平均と同じように最後の足のデータが前の足のデータより大事です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7477
