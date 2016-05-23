CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Laguerre_ROC - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
951
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Emerald King, MTE&I

Dies ist eine erweiterte Version des RSI. Laguerre wandelt die Signale, so dass niedrig Frequenz-Komponenten stärker verzögert werden als höher Frequente. Im Allgemeinen erhalten die Daten der letzte Bar mehr Gewicht als die der vorherigen, ähnlich wie beim exponentiellen gleitenden Durchschnitt.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7477

Traditional Itrend Traditional Itrend

Trend-Indikator mit einer Vielzahl von Einstellungen. Zeigt Richtung (rot) und Stärke (blau) des Trends als zwei-farbiges Histogramm. Das wichtigste Signal ist das Kreuzen der Nulllinie, das Erreichen eines neuen Hochs/Tiefs und eine Divergenz.

RSIFilter_v1 RSIFilter_v1

Trendfilter. Kurz gesagt, der RSIFilter scheitert an starken Schwankungen, bewährt sich aber in Trends, wenn man ihn aber noch ein wenig verbessert, könnte er in der Lage sein, klare Signale zu geben.

MA_In_Color_wAppliedPrice MA_In_Color_wAppliedPrice

Modifizierter LSMA_In_Color Indikator. Hinzugefügt: die Auswahl des Kalkulationspreises.

MMLevls_VG MMLevls_VG

Das Ergebnis - Sie sehen nicht nur die Murray Linien, auf denen die Pivot-Punkte basieren, sondern auch Ihre aktuelle statistische Signifikanz...