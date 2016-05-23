und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Laguerre_ROC - Indikator für den MetaTrader 4
951
Dies ist eine erweiterte Version des RSI. Laguerre wandelt die Signale, so dass niedrig Frequenz-Komponenten stärker verzögert werden als höher Frequente. Im Allgemeinen erhalten die Daten der letzte Bar mehr Gewicht als die der vorherigen, ähnlich wie beim exponentiellen gleitenden Durchschnitt.
